«Il lettore più appassionato della Gazzetta Ufficiale è un avvocato, ci chiama per segnalarci i refusi»

Il Corriere intervista la responsabile del giornale. «L’abbonamento costa 906 euro l’anno, con lo sconto 819. Si abbonano professionisti e molti giovani, per i concorsi»

Il Corriere della Sera dedica una pagina alla Gazzetta Ufficiale. Viene pubblicata da 10 anni senza un direttore. La tiratura è di 200 copie. Può avere 4 pagine ma anche 4600. A parlarne al quotidiano è la gerente responsabile, Laura Alessandrelli. È stata magistrato di frontiera in Sicilia per 6 anni, poi altri 12 anni come giudice di sorveglianza a Roma, poi gip nella Capitale. Dal 2018 è fuori ruolo al Ministero della Giustizia, nella sede della redazione della Gazzetta Ufficiale: 10 persone in tutto.

Le chiedono, tra le altre cose, chi sia il lettore più appassionato.

«Luigi Loschiavo, un avvocato. Aggiornava la banca dati giuridica della De Agostini editore. Oggi lavora alla Wolters Kluwer, una società olandese di servizi d’informazione per il mercato legale, fiscale e finanziario. Appena becca un errore, ci scrive o ci telefona per segnalarlo».

Racconta come si svolge il lavoro in redazione.

«Cominciamo alle 7.30 e spesso finiamo oltre la mezzanotte, turnandoci. Nel pieno dell’emergenza Covid si lavorava anche da casa, a tutte le ore, per assicurare la pronta pubblicazione dei Dpcm».

Il Poligrafico è sempre a disposizione, giorno e notte.

L’abbonamento costa caro:

«Novecentosei euro l’anno. Con lo sconto, 819. Parliamo di sei serie diverse, in edizione cartacea, recapitate per posta. Ma la Gazzetta Ufficiale è scaricabile gratis in formato Pdf dal nostro sito».

Chi sono gli abbonati? Maniaci?

«Professionisti. E molti giovani per la serie che pubblica i concorsi pubblici».