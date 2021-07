Il Fatto sugli Scavi di Pompei: metà delle domus chiuse, manca il personale, comunicazione inadeguata

Il Fatto dedica una pagina intera agli scavi di Pompei. La chiave non è certo positiva, anzi. Leonardo Bison, che firma l’articolo, punta l’indice sulla carenza di personale e sulla comunicazione da parte della direzione del parco archeologico, che da anni annuncia con grande enfasi nuove scoperte nella regio V ma dimentica di precisare che l’area è un cantiere, e che lo resterà a lungo, con conseguente inaccessibilità da parte dei turisti. Quando a Pompei arriva il pubblico, desideroso di visitare le nuove scoperte, trova chiuse le più importanti domus.

“Dalla riapertura del 2020, seguita al primo lockdown, a Pompei non sono visitabili quasi metà degli spazi chiusi (domus, tabernae, terme…) che erano invece aperti fino al 2019. Luoghi anche iconici, come le Terme del Foro, la Casa del Fauno – ora visibile solo l’atrio, non il celebre mosaico di Alessandro –, la Casa del Principe di Napoli, la Villa dei Misteri, il Lupanare, la Fullonica di Stephanus, la Casa dell’orso ferito, della Venere in conchiglia, dei Vettii etc. Ma non basta, da aprile, a partire dalle 16 al visitatore viene offerta una visita a prezzo scontato, 10 invece dei regolari 16 euro: accade perché proprio dalle 16 tutte le domus iniziano a chiudere, e il visitatore ignaro si trova a visitare soltanto le strade”.