Il Barcellona scarica gratis Pjanic, un “pacco” da 70 milioni

Appena un anno fa lo scambio con Arthur, poi il lento declino. Ora pur di tagliare il suo stipendio d’oro gli hanno proposto la risoluzione del contratto

Nelle more della grande operazione rinnovo di Messi, spunta il “pacco” Pjanic. Il centrocampista che appena un anno fa fu valutato 70 milioni euro nello scambio con Arthur (utili a scambiarsi ricchissime plusvalenze), viene ora lasciato libero di andare dal Barcellona: gli hanno proposto la risoluzione del contratto e foglio di via. Tutto pur di togliersi da dosso il peso del suo stipendio d’oro. Tanto il suo l’aveva fatto: dare un po’ di ossigeno al disastrato bilancio blaugrana.

In campo no: Pjanic era diventato la quarta scelta nel suo ruolo.

Tanti anni tra Juve e Roma avevano illuso tutti che il salto al Barcellona fosse la naturale evoluzione, un trampolino. Quando invece s’è rivelato un tuffo nel buio. Il Barcellona deve far quadrare i conti per rispettare il fair play finanziario imposto dalla Liga, e far firmare di nuovo Messi. Koeman non lo considera nel progetto.

Pjanic non ha ancora accettato. La stortura del sistema è che potrebbe tornare proprio alla Juventus di Allegri. Gratis. Dopo che l’hanno scorso l’avevano scambiato dandogli una quotazione da 70 milioni.