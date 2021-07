I Maneskin: «a X Factor ci dicevano che ci saremmo sciolti dopo un mese»

Insigniti della Lupa Capitolina. «La gestione del successo? Dipende molto da come si è: se si è stronzi, con la fama semplicemente si diventa stronzi a livello globale».

Il gruppo musicale Maneskin, romani di Monteverde, hanno ricevuto la Lupa Capitolina la massima onorificenza della città. A Repubblica dicono:

Alla nostra prima conferenza stampa a X Factor ci dicevano di non fare fatica perché tanto ci saremmo sciolti dopo un mese e che dovevamo suonare mainstream perché sennò non avremmo fatto successi. E invece».

Fin dall’inizio ci siamo proposti con taglio internazionale, ci siamo presi il rischio di cantare in inglese in Italia, sapendo che sarebbe stato difficile, ma anche quello di andare all’Eurovision e cantare in italiano. Abbiamo dimostrato che l’Italia e l’italiano possono essere internazionali».