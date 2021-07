Grazie agli Europei ci sono 2.500 malati di Covid in più

Lo dice l’autorità sanitaria europea ECDC: di questi 1.991 sono scozzesi. In Finlandia c’è stato un picco riconducibile al ritorno dei tifosi dalla Russia

L’autorità sanitaria europea ECDC ha fatto i conti: ci sono più di 2500 infezioni da Covid imputabili agli Europei. Nella terza settimana del torneo si registra un aumento significativo dei contagi rispetto alla settimana prima, ha detto l’agenzia Ue ai media tedeschi.

I casi di infezione in sette paesi potrebbero essere collegati all’Europeo, ha affermato il direttore responsabile Vicky Lefevre. La Scozia è di gran lunga la più colpita, con 1991 casi.

La squadra scozzese ha giocato le partite della fase a gironi a Glasgow e a Wembley. Nel Regno Unito, la variante Delta si sta diffondendo rapidamente. 436 casi sono stati registrati di recente in Finlandia, soprattutto dopo che la squadra di calcio finlandese ha giocato a San Pietroburgo e i tifosi hanno probabilmente portato con sé il virus dalla Russia.

Alcuni casi sono stati segnalati anche in Danimarca, Francia, Svezia, Croazia e Paesi Bassi. In Germania, non sono state riscontrate infezioni direttamente in relazione agli Europei.

Non è certo dove i tifosi si siano infettati: se negli stadi o nelle fan-zone, durante i viaggi o negli incontri privati ​​in prossimità delle partite. Lo sviluppo “non è stato inaspettato” in considerazione della situazione epidemica, ha affermato Lefevre. I grandi eventi con la folla sono ancora carichi di rischi.