Gli inglesi raccontano Chiellini a Kane: “Attento, quello si è rotto il naso 5 volte in 10 anni”

Il Daily Mail: “è probabilmente il miglior difensore del calcio mondiale, al momento. Un diavolo con l’aureola, pieno di cicatrici. Sembra un orco ma ha un cuore d’oro”

E’ cominciata Italia-Inghilterra, sui giornali inglesi. Il Daily Mail mette in apertura un lunghissimo articolo su Giorgio Chiellini. L’intento è raccontare l’anima combattente dell’Italia di Mancini. L’abbiamo fatto anche noi, ma loro hanno ovviamente l’altro punto di vista, quello dell’avversario. E avvertono Kane: Chiellini è un duro. Molto in sintesi.

Chiellini viene presentato come “uno degli avversari più difficili del calcio mondiale”. E’ “astuto”, “un giocatore della vecchia scuola che fa di tutto per proteggere la sua porta”.

“Chiellini sembra un cattivo delle favole, con la sua faccia ruvida e burbera. Assomiglia a un orco, ma in realtà ha un cuore d’oro e una personalità che lo rendono il capitano perfetto sia per il club che per il paese. Un diavolo con l’aureola, Chiellini non ha mai paura di mettere in pericolo il suo corpo ed è felice di usare le braccia, le mani o qualsiasi altra cosa per bloccare gli attaccanti avversari”.

Il Mail ricorda il suo soprannome – “Gorilla” – che “riassume perfettamente il suo stile di gioco”. “Non c’è dubbio che non sfigurerebbe al fianco di Alessandro Nesta e Fabio Cannavaro, gli eroi italiani della vittoria ai Mondiali del 2006, e alcuni credono che potrebbe anche eguagliare i successi delle icone Franco Baresi e Paolo Maldini”.

E’ un ritratto quasi fumettistico:

“Alto e magro, pieno di graffi e lividi da una lunga carriera nel bel mezzo dell’azione, Chiellini si è rotto il setto nasale cinque volte in 10 anni con la Juventus. Il suo viso è pieno di cicatrici e ferite e il suo aspetto ruvido potrebbe facilmente dare l’impressione che abbia 50 anni. Ma le sue esibizioni dimostrano che c’è ancora molta vita in quelle gambe”.

“Kane si prepari ad affrontare probabilmente il miglior difensore del calcio mondiale al momento“.