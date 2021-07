Gazzetta: Spalletti è già partito con la caccia alle streghe tra i giornalisti

Ha chiesto chi fosse il giornalista più cattivo: “L’approccio non è dei migliori. Che senso ha? Siamo già alle trame oscure prima ancora di cominciare”

Ieri la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. La prima domanda, però, l’ha fatta proprio il tecnico, che, rivolgendosi ai giornalisti presenti, ha chiesto:

Oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano commenta le parole del tecnico. E’ partita già la caccia alle streghe, scrive.

“L’approccio, diciamola tutta, non è dei migliori, non si può partire dando già la caccia alle streghe. Insomma, che senso ha una domanda del genere? E poi non è parsa dai toni scherzosi. Bah, siamo già alle trame oscure prima ancora di cominciare”.