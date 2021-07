Gazzetta: Insigne agli amici ha detto che sarà la sua ultima stagione col Napoli

La frase induce a una riflessione: in questa vicenda il Napoli ha giocato sempre e solo di rimessa e ora rischia di pagarne le conseguenze

Tormentone doveva essere e tormentone si sta confermando. Succede quando non si hanno le idee chiare né la forza di assumersi la responsabilità di decisioni in qualche modo impopolari. E così il Napoli e Insigne stanno trascinando le loro esistenze in un’estate pandemica. Oggi la Gazzetta riporta una confessione di Insigne agli amici.

Lorenzo agli amici ha detto che è pronto a concentrarsi per giocare un’ultima, grande stagione al Napoli. Per poi andare via. Sicuri sia il finale migliore del film?

Il resto lo conosciamo. Il Napoli vuole rinnovargli il contratto alle sue condizioni, Insigne alle proprie. La forbice tra domanda e offerta è troppo ampia. Il Napoli non ha mai scelto in questa vicenda. Non ha scelto di venderlo quando avrebbe dovuto, con la complicità dello stesso Insigne che non a caso assunse Mino Raiola come procuratore. Poi, la società ha assistito senza fiatare alla santificazione del capitano e adesso ne sta pagando le conseguenze. Il gioco di rimessa non sempre offre risultati apprezzabili.