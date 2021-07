Gazzetta: il Napoli non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo ad Insigne

Il capitano non meriterebbe un nuovo caso Milik, visto che non ha mai rifiutato alcune proposta di prolungamento

Non ci sarà nessun nuovo caso Milik nel Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Lorenzo Insigne non seguirà le orme del polacco e la sua situazione contrattuale non diventerà spinosa come è capitato per il suo ex compagno di squadra. Il motivo è semplice: Lorenzo non ha mai rifiutato l’offerta del club per il rinnovo. Semplicemente, scrive la rosea, il club non ha mai avanzato una sua offerta.

“Un altro caso Milik farebbe male al Napoli e a Napoli. E poi Lorenzo non lo meriterebbe, visto che al momento non ha mai rifiutato l’offerta del club. perché, semplicemente, non c’è stata”.

Al momento, Lorenzo vorrebbe una conferma dei 5 milioni di ingaggio attuali (si pensa ad un quinquennale), anche perché “Non si sente inferiore ad altri suoi compagni”. Il club però non ha la possibilità di investire su un contratto lungo e oneroso.