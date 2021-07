Gazzetta: con l’infortunio di Demme il Napoli dichiarerà Fabian incedibile

In caso contrario ci sarebbe carenza di centrocampisti e la squadra dovrebbe abbandonare il 4-2-3-1 e tornare al 4-3-3

L’infortunio di Diego Demme cambia i piani di mercato del Napoli. Fabian Ruiz non è più in vendita. Privandosi di un altro centrocampista Spalletti si troverebbe in difficoltà. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Così stando le cose, Ruiz dovrà essere dichiarato incedibile, altrimenti Spalletti si ritroverebbe con una squadra decisamente depotenziata. Se De Laurentiis non può investire e non intende farlo – scelta legittima, visto i minori introiti – a questo punto non può vendere l’andaluso che diventa indispensabile al di là del modo in cui lo posizionerà in campo il tecnico. Altrimenti la squadra dovrebbe abbandonare il 4-2-3-1 tornando al 4-3-3 per mancanza di mediani”.