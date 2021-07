Gazzetta: Adl giudica eccessiva la richiesta di 20 milioni per Emerson, è disposto ad offrirne 8

Spalletti ha confermato di aver sentito Emerson Palmieri, che è tra gli obiettivi di mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport, però, scrive che il presidente De Laurentiis non è convinto della valutazione del calciatore. Ritiene eccessiva la richiesta del Chelsea.

“Per quanto riguarda Emerson Palmieri, la richiesta del Chelsea è ritenuta eccessiva da parte di Aurelio De Laurentiis. Venti milioni di euro per un giocatore con il contratto in scadenza è improbabile su un mercato che dovrà scontare i danni provocati dalla pandemia. Il Napoli è pronto a offrire 8 milioni di euro o a prenderlo in prestito garantendo l’obbligo del riscatto. Ma per fare questo c’è bisogno che il Chelsea allunghi di un altro anno il contratto al giocatore. Insomma, sarebbe meglio convincersi che la proposta del Napoli resta una soluzione praticabile considerato che a gennaio il ragazzo può accordarsi con un altro club”.