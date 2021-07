Gazzetta: a Castel Volturno Spalletti ha controllato ogni particolare dei campi e delle strutture

Luciano Spalletti è sempre stato attento ai dettagli, scrive la Gazzetta dello Sport, e anche la sua avventura napoletana è iniziata sotto il segno della cura maniacale dei particolari. A partire dall’analisi del centro sportivo di Castel Volturno, quartier generale del Napoli.

“L’allenatore ha usato questi primi due giorni di raduno a Castel Volturno per conoscere a fondo una struttura che per la prima volta aveva visitato col presidente e il vice Edoardo De Laurentiis lo scorso 2 luglio, per poi tornarci per la conferenza di presentazione ai media lo scorso giovedì”.