Ferlaino: «De Laurentiis? E’ stato più bravo di me solo in campo cinematografico»

A Il Giornale: «Lo stimo. Quando sono d’accordo con lui, lo dichiaro pubblicamente, altrimenti sto zitto. Sogno di far luce sulla morte di Maradona».

Su Il Giornale una lunga intervista a Corrado Ferlaino. Racconta tutto il suo dolore per la morte di Maradona, che portò lui al Napoli.

«Per un vero napoletano è impossibile ricordare Diego senza commuoversi. Lacrime di gioia per i momenti indimenticabili che ci ha regalato, lacrime di dolore per come lo hanno lasciato morire».