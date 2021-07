Dialogo tra Montalbano e Catarella su Raffaella Carrà

“E a lia non ci piaciva la Carraia?”. “Mi piacia: eri na fimmina china di volia di campari”.

Pariva che la stascione fusse chiù stascione e Muntilbano circava di non firriare truppa ma di arripusarsi: si faciva abbastare la natata eppoia nella cuntrura si faciva macari n’orata de somnia. L’Itaglia eri pirsa pe la Natialia del pallune e pariva che la ginta non pinsassa chiù alla malatia ma macari a pariari.

La tilifunata di Catarelli vinna commo la bullitta della Uinda…

“Dutturi, dutturi, macari lia è trista?”.

“Catarè, ma mica sugno tifusa dell’Interra”.

Catarelli: “Ma commmo non sapia che morse Raffailla Carraia?”.

Muntilbano: “Lo sapia omnia Itaglia”.

C: “E a lia non ci piaciva la Carraia?”.

M: “Mi piacia: eri na fimmina china di volia di campari”.

C: “A mia mi piaciva chella canzuna che ti faciva vinirti il tocca”.

M: “E chilla da giovina il tocca lo faciva viniri a multa”.

C: “E a lia chi ci piacia della Carraia?”.

M: “Mi piaciva tota”.

C: “Commo la Madunna de Tindaria?”.

M: “Propria Madunnia non eria”.

C: “Eppoia mi piaciva pirchia si muviva simpra”.

M: “Meliora muversia che lagrimara… “.

C: “Eppoia mi piaciva chilla iuoca dei ciciria”.

M: “Raffailla ‘o quizza ci havia… “.

C: “Si lo vidiva macari lia?”.

M: “Cirta che adduvinari quanta fasula ci staviana in una buatta de vitra… ”.

C: “Ma nu nerino ciciria?”.

M: “Catarè, erina fasula”.

C: “Va bine, ciceria o fasula simpra a zuppa ci facia”.

M: “Ma pirchia tia ti li magnia simpra absoluta?”.

C: “Cacchi vota ci mina arrinta macari la pastia spizzata”.

M: “E pirchia spizza la pastia?”.

C: “Dutturi, chella chesta tipa di pasta già spizzata nascia”.

M: “Ma macari a Pordinonia magnina la pasta spizzata?”.

C: “Non lu saccia: ma sicuramintula nun faciana l’ammuri”.

M: “Sugno frigida?”.

C: “Havino havita prublema nella doloscientia”.

M: “È brutta quanna una havia dolo”.

C: “Sissi, ma macari nun è culpa lura”.

M: “Ma commo è murta la Carraia?”.

C: “Si sapia sula l’itati: ma Iapina non l’havia dicta commo morse”.

M: “Ma chi fussia Iapina?”.

C: “Eri il marita della Carraia”.

M: “Nun lo saccia”.

C: “Nianche lia si sapiva”.

M: “Ma si circava?”.

C: “Sissi, ma nun si attruvai”.

M: “Catarè, ma pirchia nun ti facia il caschitta bionna?”.

C: “Cu rispitta parlanna dutturi non pinsa che stavia bine: ma pirchia nun si lu faci lia che non havia capilla?”.

M: “Prifirisca il parrucchiana de Pippa Bauda”.

C: “Dutturi, nun si lu faccia: che stavia mala”.

M: “Catarè, allura che mi facia?”.

C: “Vida di farsia na ballata che passa omnia”.

M: “Quia vivenda enamorado en el sur se pasa meja… “.

C: “(…)”.