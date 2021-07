De Luca: «In Campania l’apertura delle scuole potrebbe slittare. Decideremo dopo agosto»

Il governatore: «Dipende dalle vaccinazioni. Dobbiamo arrivare all’immunità di gregge del 70% per evitare la Dad. I sindaci siano responsabili».

Non è ancora certo quando riapriranno le scuole in Campania. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha annunciato ieri che sarà deciso ad agosto, in base a come procede la campagna vaccinale.

«Dopo agosto vedremo quando far cominciare l’anno scolastico in base al livello di vaccinazione che avremo della popolazione studentesca. Arriveremo all’immunità di gregge del 70% anche a costo di ritardare l’apertura dell’anno scolastico».

Questo per non avere metà classe dentro e metà fuori, come aveva minacciato nei giorni scorsi.

«Sarebbe un disastro e va evitato in maniera assoluta. Dobbiamo vaccinare tutti a scuola per avere l’immunità di gregge, per non avere proprio la Dad. Dipende solo da noi avere il 70% della popolazione studentesca vaccinata».

Il governatore ha rivolto un appello ai sindaci.

«Vi prego di avere senso di responsabilità. Invito gli amministratori pubblici a eliminare ogni evento che determini assembramenti incontrollabili. Dobbiamo spegnere subito possibili focolai in Campania e sospendere una serie di eventi nell’ambito dei quali non è possibile evitare gli assembramenti».