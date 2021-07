De Bruyne e Hazard non si sono allenati con la squadra: solo palestra

Lo riferisce l’emittente belga RTL ed è stata ripresa da vari media europei. In queste condizioni la loro presenza contro l’Italia è fortemente a rischio

Il recupero è ancora lontano per Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. Nessuno dei due infatti oggi si è allenato stamattina con il resto della squadra, in vista della sfida di domani con l’Italia valida per i quarti di finale degli Europei.

Stando a quanto riporta l’emittente belga RTL i due hanno svolto soltanto un lavoro in palestra. Alle 19:45 il ct Roberto Martinez potrà fornire ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori in conferenza stampa.