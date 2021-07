D’Aversa: “Che onore sedere sulla panchina che fu di Boskov”

L’allenatore presentato in conferenza: “La Sampdoria è un club prestigioso, Ferrero è sempre stato onesto con me e lo ringrazio per l’opportunità”

Roberto D’Aversa è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Sampdoria.

Ringrazio Ferrero e la Sampdoria per l’opportunità che mi è stata data, per me è un grande onore allenare questa squadra al suo 75° anno ed è un orgoglio sedere sulla panchina che è stata di Boskov. È un club prestigioso, ci sono giocatori e staff di qualità.

Quagliarella è un giocatore importante, mi auguro che possa essere fondamentale anche la prossima stagione. È un esempio per tutti e valuteremo quale sarà il miglior sistema di gioco per lui.

Ho visto Ferrero tre volte, è sempre stato onesto e mi ha informato che stava sentendo anche altri tecnici. Mercato? Se cederemo qualcuno, sarà sostituito da un altro altrettanto importante. Ranieri è un esempio per gli allenatori più giovani. Mi auguro di essere come lui tra 20 anni, in Inghilterra ha fatto un miracolo.