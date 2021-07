Da Federer a Djokovic, le “cadute” degli dei. L’erba di Wimbledon non è mai stata così scivolosa

Se non cade più la pioggia, sul centrale di Wimbledon coperto, cadono i giocatori. “Slippy”, l’erba del torneo più iconico del tennis è una specie di lastra di ghiaccio, che miete vittime ogni giorno. Un fenomeno nuovo, denunciato da quasi tutti i giocatori. Ne parla anche il New York Times.

Roger Federer ha passato il turno dopo che il suo avversario, Adrian Mannarino, è scivolato e s’è fatto male mentre conduceva due set a uno. A seguire Serena Williams è scivolata e ha peggiorato la lesione al tendine del ginocchio che già aveva, costringendola al ritiro al primo turno contro Aliaksandra Sasnovich dopo solo sei game. La Williams poteva vincere il suo 24esimo major.

Sasnovich, l’avversario della Williams, ha detto che il campo era così scivoloso che lasciava alcuni recuperi per paura di farsi male. Andy Murray, che aveva giocato sullo campo il giorno prima, ha detto che la superficie rendeva difficile anche solo muoversi.

Wimbledon ha aggiunto il suo tetto retrattile al Centre Court solo nel 2009 e un tetto al campo secondario n. 1 nel 2019. Insieme al tetto è stato installato un ampio sistema di ventilazione, ma l’erba resta umida.

“Non so se è solo una sensazione istintiva, ha detto Federer. Devi muoverti molto, molto attentamente. Se spingi troppo forte nei momenti sbagliati, cadi a terra”. E così Djokovic che dice di non essere mai caduto così tanto come in questo inizio Wimbledon.

“La preparazione dei campi in erba è stata fatta esattamente con lo stesso meticoloso standard degli anni precedenti”, ha affermato il club. Le condizioni meteorologiche nei due giorni di apertura sono state le più umide che abbiamo vissuto in quasi un decennio, il che ha richiesto la chiusura del tetto del campo centrale e del campo n. 1 per lunghi periodi. Questo è un momento in cui l’erba è più rigogliosa e verde, il che si traduce in ulteriore umidità su quella che è una superficie naturale”.

Questa non è la prima edizione di Wimbledon afflitta da cadute. Nel 2013, star come Maria Sharapova, Victoria Azarenka e Caroline Wozniacki erano rimaste ferite dopo essere scivolate sull’erba.

In tutto questo, sempre originale, Kyrgios è riuscito a lamentarsi del contrario: “é lenta, non sembra nemmeno erba. Annaffiatela, fate qualcosa”