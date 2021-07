CorSport: Lukaku voleva zittire Donnarumma, ma l’Italia ha zittito lui

Il gesto del dito indice portato alla bocca per mettere a tacere il portiere azzurro dopo il rigore è stato l’unico episodio che lo ha visto vincitore. E’ il più illustre degli sconfitti

Il Corriere dello Sport racconta il gesto poco sportivo di Romelu Lukaku dopo aver segnato il rigore contro l’Italia. Il bomber dell’Inter è corso verso Donnarumma mimandogli di stare zitto. Peccato, però, che sia stato zittito lui dall’Italia che ha vinto il match.

“Era la rete dell’1-2, nell’andare a recuperare il pallone per rientrare a metà campo Lukaku si è portato il dito indice alla bocca invitando Donnarumma a tacere : è stato in ogni caso l’unico episodio di ieri sera che ha visto Lukaku uscire vincitore, un round all’interno di un incontro perso anche ai punti, ripresa dopo ripresa. Era l’avversario più atteso di tutti, è diventato quindi il più illustre degli sconfitti ”.

Il Belgio ha perso l’occasione di proseguire il suo cammino, complice anche il salvataggio di Spinazzola sulla linea.

“Poteva essere il gol del 2-2, è diventata l’occasione che Lukaku rimpiangerà per chissà quanto tempo ancora. L’urlo di gioia è rimasto in gola a tutto il Belgio. Zittito, sì. Proprio come Lukaku voleva fare con Donnarumma e gli azzurri”.