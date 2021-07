CorSport: l’operazione di Mertens cambia la strategia del Napoli, Petagna non è più sul mercato

Spalletti potrebbe anche utilizzare Lozano in modo innovativo, per ovviare alla carenza di centravanti. Lo ha già fatto in passato

Con Mertens fuori uso per almeno 3 o 4 gare di campionato, cambiano anche in parte i piani di mercato del Napoli. Andrea Petagna non andrà più via, scrive il Corriere dello Sport.

“Il Napoli ha tre centravanti – Osimhen, Mertens e Petagna – e uno di questi, il terzo, sembrava potesse rappresentare uno degli elementi da lanciare sul mercato per fare cassa e costruirsi un potenziale ‘tesoretto’ con cui affrontare le spese spicciole per nuovi investimenti tecnici. L’infortunio di Mertens mette in discussione questa strategia o anche no, perché intanto nel caso – e per un periodo breve e compresso – Spalletti potrebbe sempre attingere da un organico largo (Lozano) o dalle personalissime teorie che in passato hanno rappresentato una delle vie innovative del calcio”.