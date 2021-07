CorSport: Insigne, il grande gelo. Il suo agente va a Castel Volturno ma Adl non lo incontra

Pisacane ha parlato solo con Giuntoli, ma per la cessione di Ciciretti al Pordenone e per il prestito di Contini al Crotone

“Insigne, il grande gelo”. È il titolo in copertina del Corriere dello Sport. “Tra Adl e Insigne dribbling e silenzi”. Il quotidiano scrive che ieri l’agente del capitano è andato a Castel Volturno, ma che il presidente del Napoli ha preferito non incontrarlo.

De Laurentiis ieri è arrivato molto presto al centro sportivo, per incontrare alcuni rivenditori per la nuova maglia del Napoli.

“Però fuori, quattro passi più in là, proprio intorno a un mezzogiorno tutt’altro che di fuoco, è comparso Vincenzo Pisacane, il manager e anche l’anima contrattuale di Lorenzo Insigne, impegnato con Giuntoli e investito in quell’istante della responsabilità di Ciciretti (definitivo al Pordenone, con tanto di triennale) e di Contini (in prestito al Crotone). E per la serie, sfioriamoci così, senza rancore, Adl è rimasto aggrovigliato nei propri impegni e Pisacane ha provveduto a far firmare ciò che si poteva”.