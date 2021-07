CorSport: ieri a Castel Volturno il manager di Insigne, ma non c’erano né Adl né Giuntoli

Si è trattato di una riunione per sistemare alcune situazioni legate ai ragazzi delle giovanili. Nessun passo avanti sul rinnovo

Ieri mattina l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è stato avvistato a Castel Volturno. Si è pensato che fosse lì per discutere del rinnovo di Insigne con il Napoli ma non è così, scrive il Corriere dello Sport. Anche perché non erano presenti né il presidente De Laurentiis, né il direttore sportivo Giuntoli. Il quotidiano sportivo svela il motivo del blitz.

“A quanto pare una riunione per sistemare certe situazioni legate a qualche ragazzo delle giovanili seguito dalla sua agenzia. De Laurentiis, del resto, non è in sede, e a quanto pare anche il ds Giuntoli era in giro per altre questioni di lavoro”.

Senza il presidente è impossibile parlare di rinnovo.