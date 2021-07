CorSport: dopo l’Europeo incontro Koulibaly-Napoli con Ramadani per fare il punto sul futuro

Il senegalese sa di essersi svalutato e cercherà una soluzione praticabile. E’ l’estate giusta per congedarsi, ma Adl non lo lascerà andare sotto i 60 milioni

Il Corriere dello Sport scrive di un incontro in agenda tra Kalidou Koulibaly e il Napoli per discutere del futuro. Un incontro chiesto proprio dal difensore senegalese e che ci sarà a fine Europeo.

“ Nell’agenda, che chiaramente va infittendosi, verrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali Ramadani , il manager di un calciatore che appena tre anni fa aveva una quotazione di mercato da 108 milioni di sterline e che adesso, inevitabilmente, vede il proprio valore abbattuto . E quindi, a scanso di equivoci, Ramadani e Adl avranno modo di chiacchierare, per tentare di arrivare a una soluzione, la più praticabile”.

A 30 anni compiuti, Koulibaly sa di essere al crocevia della sua carriera.

“ Per congedarsi, probabilmente, questa è l’estate giusta , perché l’età (con il rendimento) ne testimonia la maturazione totale e la carta di identità, chiaramente non consente di tergiversare ancora”.

Koulibaly è legato al Napoli e a Napoli,

“però avverte – probabilmente – anche l’umano desiderio di rimettersi in discussione o almeno di analizzarsi dentro. E quando gli scenari del mercato saranno più decodificabili, cioè immediatamente dopo la fine dell’Europeo l’incontro servirà per attrezzarsi, in vista di trattative che finiranno per essere (come sempre) stressanti”.