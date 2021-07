Corriere: in Italia scompaiono quasi 2 minorenni al giorno. Per il 90% scappano volontariamente

Il rapporto del commissario di governo: in 6 mesi i ragazzi italiani spariti nel nulla sono già 336. Molti di più gli stranieri

In Italia ogni giorno scompare un minorenne e non viene più ritrovato. Anzi, per l’esattezza, ne scompaiono circa due (1,86). E sono molti di più quelli di nazionalità straniera.

Il Corriere della Sera riporta i dati del rapporto redatto dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, prefetto Silvana Riccio, che si riferisce ai primi sei mesi di quest’anno. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, sono scomparsi 336 ragazzi italiani e 2.649 stranieri (in questo caso, si parla di quasi 15 scomparsi al giorno). Tutti spariti senza lasciare traccia.

La Riccio lancia l’allarme: il numero degli scomparsi è in aumento.

Nei primi sei mesi del 2021, in Italia le scomparse denunciate sono 7.947 (4937 minorenni – di cui 1503 italiani -, 2636 maggiorenni e 374 over 65). Nello stesso periodo del 2020 (in pieno lockdown), erano 5.004, nel 2019 erano 7.026.

Non solo. Delle persone scomparse quest’anno, più della metà (4.019) non sono state ancora ritrovate, mentre nel 2020 erano solo il 24% e nel 2.019 il 20%. Un aumento, spiega il Corriere, legato alla prevalenza di scomparsi stranieri: il 56 per cento nel 2021, mentre nel 2020 erano il 44 per cento e nel 2019 il 45 per cento.

Tra le motivazioni delle sparizioni dei minorenni, per il 90% si tratta di allontanamento volontario. Le altre quote sono divise tra ragioni non conosciute, fughe da case-famiglia, possibili disturbi psicologici, sottrazione da coniuge o altro congiunto, e possibili vittime di reato: soltanto due, entrambi ancora da ritrovare.

Il commissario Riccio ha fatto oscurare dalla polizia postale una sezione del sito Wikihow intitolata «come scappare di casa»: aveva raggiunto 267.000 visualizzazioni.