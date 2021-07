Corriere: il rinnovo di Chiellini con la Juve non è scontato

Il nodo non è l’ingaggio, che il capitano è disposto a ridursi, ma il ruolo da leader nella prossima Juve

Il rinnovo di Giorgio Chiellini con la Juventus non è affatto scontato come sembra. Almeno a leggere il Corriere della Sera. Il nodo non è l’ingaggio, che il capitano sarebbe disposto anche a tagliarsi, ma il suo ruolo da leader nella prossima Juventus.

“La vicenda di Giorgio Chiellini è la più paradossale. L’eroe di Wembley, l’uomo che ha alzato la coppa in casa dei maestri inglesi, oggi è disoccupato. Il suo contratto con la Juventus è scaduto il 30 giugno e al momento nessuno s’è fatto sentire. «I contratti si firmano in due» ha detto il suo agente Davide Lippi, facendo intendere che l’accordo è ancora da trovare. Nei prossimi giorni è previsto un incontro, l’esito non è scontato. Con Allegri il rapporto è eccellente, il 36enne ha già lasciato intendere che accetterebbe anche un corposo taglio di stipendio pur di restare, ma il nodo è un altro e riguarda il ruolo che potrebbe ricoprire nella prossima Juve: ancora da leader?”.