CorMez: Manchester City e Liverpool si sono fatte avanti per Zielinski, ma nessuna offerta ufficiale

Su Piotr Zielinski si allunga l’ombra della Premier. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Manchester City e il Liverpool avrebbero contattato l’agente del centrocampista del Napoli, che con il club azzurro ha rinnovato la scorsa estate fino al 2024 e che ha un ingaggio che, compresi i bonus, supera i 4 milioni di euro.

“Il Napoli non ha ancora ricevuto offerte ufficiali ma l’entourage del giocatore negli ultimi giorni ha incassato qualche telefonata dalla Premier League. Prima si è fatto avanti il Manchester City, poi il Liverpool. Klopp è uno storico estimatore di Zielinski, i Reds hanno provato a prenderlo anche quando non aveva ancora rinnovato con il Napoli e aveva una clausola rescissoria da 65 milioni di euro. Il Liverpool ha perso Wijnaldum che è andato a parametro zero al Paris Saint Germain, nella lista dei possibili sostituti c’è anche Zielinski a far concorrenza ad idee più giovani: Bissouma del Brighton e Gravenberch dell’Ajax”.