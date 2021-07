Ciciliano (Cts): «I calciatori dovevano dare l’esempio, invece hanno contribuito ad aumentare i contagi»

Su Il Giornale, un’intervista al Fabio Ciciliano, componente del Cts. Parla di vaccini, dell’importanza di correre a vaccinarsi.

«In settembre a riempire gli ospedali saranno soprattutto gli over 65 non vaccinati. Mi domando se eticamente sia sostenibile rischiare di chiudere il paese per proteggere questi anziani che sono i più esposti e vulnerabili al Covid ma ormai è chiaro che rinunciano volontariamente al vaccino sia pure per paura o per indecisione».