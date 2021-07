Capotondi: «Amo il calcio grazie a mio nonno. Lavorò per la Roma, morì chiamando tutti Totti»

Su Repubblica un’intervista a Cristiana Capotondi. Attrice, avrebbe voluti giocare a calcio. Dalla fine del 2018 all’inizio del 2021 è stata vicepresidente della Lega Pro, oggi è capo delegazione della nazionale femminile.

Racconta:

«Sono cresciuta guardando la Roma con mio padre e mio nonno Giorgio. Il calcio mi ha trasmesso subito un grande senso di libertà. Il nonno è stato accompagnatore della Roma nella seconda presidenza Sacerdoti, erano gli anni Sessanta. Negli ultimi giorni della sua vita, nel febbraio del 2005, chiamava tutti Francesco, come Francesco Totti, ed è morto scommettendo con mio padre che la Roma, in casa con il Livorno la domenica successiva non avrebbe vinto. Era un reduce della seconda battaglia di El Alamein, molto orgoglioso e convinto che un uomo non dovesse mai mostrare i propri sentimenti. Avrebbe preferito un nipote maschio, ne sono certa».