Boban: «Sono stato colpito dal grande lavoro di Di Lorenzo e Spinazzola»

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Zvone Boban parla anche dell’Italia di Mancini.

«La qualità generale non è quella delle migliori Italie. Ma qui è il capolavoro di Mancini. E i giocatori hanno dimostrato forza mentale, spirito di gruppo e capacità non comune di lettura delle situazioni».

Si dice colpito soprattutto da Di Lorenzo e Spinazzola.

I migliori in squadra?

«Il fuoriclasse è Donnarumma. Poi Chiesa, fuoriclasse potenziale. E Jorginho. Decisivo. In un anno in cui i fuoriclasse e i geni del calcio non partecipano al gala, è uno dei candidati al Pallone d’Oro e al Best Fifa».