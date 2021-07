Battiston: «Le scuole rischiano di diventare una bomba virale»

Libero intervista il fisico Roberto Battiston. Lancia l’allarme sull’aumento dei contagi in Italia, dovuto alla diffusione della variante Delta.

Le strade sono obbligate: vaccini e green pass.

«La vaccinazione è indispensabile. Abbiamo 18milioni e mezzo di persone che non hanno fatto neppure la prima iniezione. Siccome si procede al ritmo di mezzo milione di dosi al giorno, non è sufficiente affidarsi solo alla profilassi. Il green pass è la sola via per separare vaccinati e non vaccinati».