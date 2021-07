Alba Parietti: «Ho salvato la biblioteca personale di Lev Tolstoj. Servivano 15 milioni, li misi io»

Al Corriere: «Credo di aver inventato il mestiere di opinionista, con Sgarbi. Non improvviso mai, mi preparo. Distraevo il pubblico con le gambe, ma poi lo tenevo inchiodato con le argomentazioni»

Il Corriere della Sera intervista Alba Parietti. Il 2 luglio ha compiuto 60 anni, ma dice di sentirsene «Trenta». Li ripercorre attraverso delle immagini.

Da adolescente si descrive così:

«Sono una ragazzina bella, ma inconsapevole. Ho i capelli lunghi e scompigliati, piaccio a tutti i maschi. Sono uno strano animale aggressivo, spudorata, e racconto un sacco di balle: una è che ho fatto una puntura contro il dolore, la mia amica Patrizia Perrone mi tira i pizzicotti e io resisto anche se soffro; un’altra è che ho un’amica che vive in Francia e fa una vita meravigliosa, quella che vorrei per me».

Poi gli anni Ottanta, l’incontro con I Gatti di Vicolo Miracoli e con suo marito, Franco Oppini. E l’inizio di una vita diversa, con tante esperienze di lavoro nelle tv private, fino al salto nel mondo del calcio, con lo sbarco a Galagoal, a Telemontecarlo. «Con Galagoal ho inventato un nuovo modo di fare televisione», dice, e racconta:

«Un’intuizione di Ricardo Pereira, e da lì stravolgo la messa cantata del calcio maschile. Ho una gran faccia tosta, ostento una sicurezza che mette a disagio gli uomini, ma sono preparata, mi aiutano dalla redazione e studio tanto. Da quel momento tutti si accorgono di me, Rai, Mediaset, mi chiamano Berlusconi, Agnelli, vengono in trasmissione Maradona e Pelè, scrivono di me il New Yorker, Le Figaro…».

Diventò famoso il modo in cui sedeva su uno sgabello con le gambe accavallate.

«Quel gesto rappresentava consapevolezza e distacco. Distraevo il pubblico con le gambe, ma poi lo tenevo inchiodato con le argomentazioni. Certo, c’era anche un po’ di narcisismo. Pensare che quello sgabello serviva a tutto: trucco, telegiornale, trasmissione. Chissà che fine ha fatto».

Continua:

«Gli anni Novanta furono un pozzo di guadagno incredibile. Dopo Galagoal cominciarono a offrirmi 35 milioni a puntata, qualunque cosa facessi. Firmai un contratto con la Ip per un miliardo. È vero che come ho già raccontato rinunciai ai 9 miliardi che mi offriva Berlusconi per lavorare tre anni a Mediaset, ma forse ne guadagnavo due l’anno».

Negli anni Duemila la scoperta di non essere immortale.

«Ho appena compiuto 40 anni, arrivo da un paio di sconfitte professionali e sentimentali, quella con Christopher Lambert è stata bruciante. Vado in vacanza da sola in Sardegna a Porto Cervo e in 23 giorni mi faccio vedere a 23 feste, ogni sera con un abito diverso. Una donna che si sente mia rivale dice: “Alba crede di essere ancora molto bella…”».

Nel 2010 diventa opinionista tv. Sono tantissime le trasmissioni che la chiamano ad intervenire.

«Divento l’ospite per eccellenza. Penso di aver inventato il mestiere di opinionista, con Vittorio Sgarbi. Faccio la tuttologa e suscita molte antipatie. Ma io non improvviso mai, mi preparo. Come quando Boutros-Ghali, ai tempi segretario generale delle Nazioni Unite, aveva chiesto di essere intervistato da me per uno speciale Tg1 e una importante giornalista tv disse: “Beh, allora perché non lo fate intervistare dalla mia portinaia?”. E invece scomodai economisti, politici, lavorai per una settimana con i miei autori. Arrivai super preparata».

Racconta gli incontri con i famosi, da Versace a Nicholson, dai Duran Duran a Oliver Stone. E indica Ezio Bosso come il più emozionate.

«Era una delle poche persone davanti alle quali mi sentivo in soggezione. Nella sua tragedia immane ha messo in scena la sua malattia, condividendola con la musica. Sarebbe bello raccontare questi personaggi anche nelle zone d’ombra, perché hanno sviluppato il genio attraverso grandi dolori che li hanno resi crudeli. Con lui fu un rapporto devastante».

Parla di una storia avuta col musicista.

«Non c’è nulla di male nell’ammettere che ci sia stata una storia, complessa, dolorosa e pericolosa, irripetibile, che mi è costata moltissimo sul piano emotivo, ma che sono felice di aver vissuto. È stato un sogno a tratti meraviglioso, fuori da ogni logica umana».

La Parietti racconta di aver salvato la biblioteca personale di Lev Tolstoj a Jasnaja Poljana.

«Salvata con i miei soldi. L’Associazione Italia-Russia di Bologna lanciò l’appello a Domenica in per salvare la biblioteca, che rischiava di essere devastata dai topi, dall’umidità: i libri andavano rilegati. Chiesi quanti soldi ci volevano, dissero 15 milioni di lire e li misi io».

Parla anche di Fellini:

«Mi chiamava “faccia da mascalzone”. Purtroppo il mio segretario ha buttato le lettere che mi aveva scritto. Non si affidano agli altri le cose importanti, ho sbagliato io».

Se per i suoi 60 anni avesse potuto richiamare qualcuno in vita, chi avrebbe riportato indietro? Risponde:

«I miei genitori e Giuseppe, ognuno per un motivo diverso. Mio padre per mostrargli che tutto ciò che ha fatto ha dato i suoi frutti e che non ho tradito il partigiano che lui era. Mia madre per dirle che se avessi potuto scegliere tra mille madri avrei scelto ancora lei, con la sua follia e genialità. E Giuseppe perché è e rimarrà sempre il mio migliore amico».