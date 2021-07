Ajax in lutto: morto giocatore della primavera in un incidente stradale

Noah Gesser aveva 16 anni e da quest’anno avrebbe fatto parte della squadra Under 17 del club olandese

L’Ajax e tutto il mondo del calcio sono in lutto per la morte di Noah Gesser, avvenuta in un tragico incidente stradale la scorsa notte.

Gesser è nato nel 2005 ed era nel vivaio del club olandese da tre anni; quest’anno sarebbe stato aggregato nell’Under 17. In seguito alla scomparsa del giovane calciatore, verrà osservato un minuto di silenzio prima delle inizio delle competizioni, sarà indossata una fascia in segno di lutto e le bandiere al centro sportivo saranno sventolate a mezz’asta.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021