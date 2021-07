Addio a Raffaella Carrà storia dell’Italia. Quando tornò, Maradona scelse lei

Grande protagonista della tv e del costume italiano. Il suo Tuca tuca fece storia. Carramba aprì le porte a Diego

Raffaella Carrà se n’è andata. A 78 anni. È stata parte della storia dell’Italia. Storia del costume, della tv, dello spettacolo italiano. Un volto storico della tv italiana, al pari di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. L’incarnazione del nazional-popolare. Ha segnato il costume italiano con canzoni che hanno fatto epoca, il ballo del Tuca tuca imitato praticamente da tutti.

Quando rientrò in Italia, per la prima volta, Diego Armando Maradona scelse lei. Scelse Carramba che sorpresa.

Raffaella Carrà è stata famosissima anche all’estero, in particolare in Spagna ma non solo. Il ricordo di Dagospia.