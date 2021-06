Zazzaroni su Report: Infantino apra un’inchiesta severa, il calcio è uno stagno putrido

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica ampio spazio all’inchiesta di Report sui procuratori. Ha mostrato a due milioni e mezzo di italiani “che il calcio è diventato uno stagno putrido nel quale sguazzano allegramente truffatori, evasori, plusvalorizzatori, pregiudicati, barabba, camorristi, mafiosi, ‘ndranghetisti, dirigenti collusi e soprattutto quegli schifosi dei procuratori che guadagnano milioni sulla pelle dei loro assistiti e dei poveri ingenui, virginei presidenti”, scrive.

Zazzaroni punta il dito sul fatto che a scoperchiare il malaffare siano stati gli studi di settore commissionati dagli enti governativi del calcio nel periodo 2018-19.

“Immagino che, di fronte a uno scandalo del genere, Fifa, Uefa e le stesse organizzazioni che hanno scoperchiato il vaso avranno denunciato nelle sedi opportune le decine di club e di dirigenti, agenti e calciatori che hanno commesso gravissime irregolarità. Così come non dubito che le procure di molti Paesi europei siano state inondate da decine di denunce circostanziate. Non posso pensare che i vertici del calcio abbiano voluto rischiare a loro volta un’incriminazione per omessa denuncia o, peggio ancora, di essere considerati organici a un sistema drammaticamente marcio. Invece niente, non è successo niente: nessuna denuncia, nessuna inchiesta e ovviamente nessuna squalifica”.