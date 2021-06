Venditti: «Sono stato un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni. Ho rischiato il suicidio»

La Stampa intervista Antonello Venditti. Il cantautore torna indietro ai ricordi del passato. Racconta di essere stato bullizzato fino a 16 anni e di aver raccontato, nelle sue canzoni, gran parte di quel dolore.

«Cantare è un modo per esprimere me stesso e la mia diversità. Non so far altro che parlare di me. La musica per me è una compagna di vita da sempre. Sono stato un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni. Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato il suicidio molte volte. Le canzoni sono nate da quel dolore, anche se a volte, prendi “Marta”, mi nascondevo dietro a un altro nome. Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una certa sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondo sono sempre lo stesso. Odio quando mi chiamano maestro. Sono stato maestro di me stesso, mi sono costruito da solo con un linguaggio di scrittura e di canto tutto mio. Quando qualcuno mi dice grazie per le mie canzoni sento una responsabilità verso le persone».