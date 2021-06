Tuttosport: Gattuso ha pagato i contrasti tra Paratici e i dirigenti del Tottenham

Il quotidiano sportivo esclude la rivolta dei tifosi alla base del no al tecnico. La scelta dell’ex ds della Juve non è stata gradita a tutti nel club, da qui il sabotaggio della scelta di Ringhio

Secondo quanto scrive Tuttosport, dietro il no del Tottenham a Rino Gattuso non c’è la sommossa dei tifosi, quanto piuttosto i contrasti interni al club inglese tra Paratici e il resto dei dirigenti. L’ex Juve non sarebbe mai stato visto di buon occhio da una parte della società che quindi ha usato la scelta di Gattuso per andargli contro.

“Risulta che alla corte di Daniel Philip Levy, il presidente del Tottenham, non tutti abbiano gradito la scelta tricolore e il fuoco di sbarramento contro “l’italiano” sia iniziato il giorno dopo il suo insediamento ufficiale, culminando con il sabotaggio della scelta di Gattuso. Altro che la rivolta social dei conigli da tastiera d’Oltremanica, adusi a propalare panzane o, per usare la loro lingua, fake news, rimasticando e stravolgendo antiche dichiarazioni di Gattuso in materia di matrimoni gay o ruolo delle donne nel calcio”.

“A Tuttosport risulta che la scelta di Gattuso sia stata subito approvata dal capo del club, ma osteggiata da chi presso di lui ha una voce molto ascoltata e, evidentemente, si è fatto sentire”.