Tim tratta con Mediaset per distribuire Infinity e completare l’offerta calcistica

Tim tratta con Mediaset per distribuire Infinity. Lo scrive Milano Finanza.

“Secondo quanto risulta a Milano Finanza, l’azienda guidata da Luigi Gubitosi è in trattativa con Mediaset per distribuire Infinity, la piattaforma streaming appena lanciata dal gruppo di Cologno Monzese. Nulla è ancora definito, ma l’accordo tra le due società avrebbe senso industriale. La distribuzione di Infinity completerebbe l’offerta calcistica di Tim, aggiungendo la Champions League alla Serie A, oggetto della collaborazione già stretta con Dazn. Oltre a serie tv e film, infatti, la piattaforma streaming di Mediaset ha conquistato il diritto di trasmettere per le prossime tre stagioni 104 partite della èpiù seguita competizione europea per club”.