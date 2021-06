The Sun: il Tottenham potrebbe puntare su Espirito Santo

Il club londinese prosegue nell’infinita ricerca dell’allenatore e per il quotidiano inglese il nome è quello dell’ex allenatore del Wolverhampton

La ricerca di un allenatore, per il Tottenham, prosegue tra mille affanni. Dopo i vari profili considerati per la posizione e scartati per diversi motivi, tra cui Conte, Fonseca e Gattuso, il Sun riporta una nuova pista.

Si tratta di Nuno Espirito Santo, che ha chiuso al termine della scorsa stagione la sua esperienza con il Wolverhampton. Il quotidiano inglese riporta che prima di lui era stato contattato, sempre senza successo, Julen Lopetegui.