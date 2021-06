Telegraph: con Paratici doveva arrivare un allenatore, Gattuso è stato ritenuto modesto dai tifosi

Il Telegraph ha analizzato il fallimento delle trattative del Tottenham con un nuovo allenatore, l’ultimo dei quali è stato Gennaro Gattuso.

Gattuso è stato il quinto allenatore considerato da Daniel Levy, dopo le negoziazioni fallite con Pochettino, Conte, Ten Hag e Fonseca. Paratici conosce Gattuso, ma non è una figura che ha incontrato l’approvazione del tifo, che era già irritato per la questione della Superlega.

All’interno di questo processo sono attribuite delle responsabilità anche a Fabio Paratici, recentemente insediatosi come capo dell’area sportiva del Tottenham.

La ricerca di un nuovo allenatore per il Tottenham è una delle più tortuose nelle ultime stagioni. L’arrivo di Paratici sembrava dover condurre alla nomina di un nuovo allenatore ma non sono stati raggiunti accordi né con Conte, né con Fonseca mentre Gattuso è stato respinto dai tifosi. Significa che il prossimo allenatore saprà che sarà molto in basso nella lista degli obiettivi del Tottenham, che giocheranno in Conference League e non tra i migliori club d’Europa.