Superlega, squalifica possibile per Juve, Real e Barcellona, ma non per il 2021-22

Sul CorSport. Occorrerà lasciare tempo per completare i ricorsi in sede sportiva e giudiziaria e attendere la Corte di Giustizia europea

Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per la vicenda Superlega, con la contesa tra l’Uefa e i tre club che sono rimasti nel progetto: Juve, Real e Barcellona.

Il Corriere dello Sport ipotizza come probabile la squalifica dalla Champions per le tre ribelli, ma non dalla prossima stagione. Ci vuole tempo per chiudere i ricorsi che inevitabilmente deriveranno dalla decisione.

“Volendo ipotizzare uno scenario plausibile: quasi certamente Juve, Real e Barca saranno punite (probabilmente con squalifica) ma difficilmente salteranno la Champions League 2021-22. Pare infatti scontato che le eventuali squalifiche rimangano sospese in attesa di completare i vari gradi di giustizia sportiva ma, soprattutto, il giudizio alla Corte Europea che prevede tempi lunghissimi, anche qualche anno. Data la risonanza del caso e la procedura di urgenza richiesta, pare lecito attendersi un orizzonte di 6-12 mesi. Comunque incompatibile con la prossima stagione sportiva”.