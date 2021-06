Spagna, ufficializzata la squadra olimpica: confermata l’assenza di Fabian Ruiz

Il Napoli non ha autorizzato la partecipazione alle Olimpiadi e il giocatore non rientra tra i convocati che partirà per Tokyo

La Spagna ha ufficializzato la lista dei calciatori che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo: come già anticipato negli scorsi giorni, non ci sarà Fabian Ruiz che non ha ricevuto l’ok del Napoli a prendere parte al torneo.

Portieri: Alvaro Fernandez, Unai Simon, Alex Dominguez.

Difensori: Mingueza, Vallejo, Garcia, Torres, Gil, Miranda.

Centrocampisti: Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Merino, Soler, Pedri.

Attaccanti: Gil, Asensio, Olmo, Oyarzabal, Mir, Puado.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!! 👥 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020. 🌟 ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 29, 2021