Sconcerti: l’Italia non sembra venire da un campionato poco esistente come quello italiano

Sul Corriere della Sera. Mancini raggiunge gli stessi risultati del calcio all’italiana giocando un calcio che è il suo opposto. Ha costruito un gruppo di calciatori intelligenti

Mario Sconcerti commenta la bellezza dell’Italia di Mancini sul Corriere della Sera. Il più grande merito del ct, scrive, è quello di aver messo su una squadra composta di giocatori intelligenti, che giocano pensando e dominano così gli avversari. L’Italia è così fuori contesto, in questo Europeo, che non sembra venire da un campionato come quello italiano. E’ una marcia in più rispetto agli avversari.

“Siamo così fuori contesto che non sembriamo venire da un campionato poco esistente come quello italiano. Siamo una scuola di piacere, non riusciamo a essere banali. Mancini ha messo insieme un contributo che nel calcio non viene mai spontaneo: ha costruito un gruppo di calciatori intelligenti, giocano pensando, dominano gli avversari perché giocano semplice e la semplicità scompone, disorienta. Questa è una squadra di giovani maestri, dove chi entra segna (Locatelli, Pessina) e qualcosa insegna. Mai visto avere gli stessi risultati del calcio all’italiana, non subire gol, giocando un calcio che è il suo opposto. È una completezza che ci porta oltre quasi tutti gli avversari. Anche i prossimi”.