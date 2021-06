Sconcerti: la Francia è una squadra confusa, ha troppi numeri 10

Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. La Nazionale di Deschamps ha troppi numeri dieci.

La Francia, scrive Sconcerti, è confusa, anche perché sono solo cinque i nazionali francesi che giocano nel loro campionato.

“C’è nella Francia una confusione di lingue tecniche come fosse una grande Babele. È una nazionale estirpata dal proprio territorio, solo cinque nazionali francesi giocano nel loro campionato, quattro sono riserve. Sette giocano in Inghilterra, sette in Spagna, cinque in Germania, due in Italia. Sono chiavi lessicali diverse, molto lontane. O si mettono insieme da sole, spontaneamente, o non ci riusciranno mai. La mescolanza è necessaria ma ad altissimi livelli diventa a volte superbia e butta via il vantaggio”.