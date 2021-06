Roberto Bolle: «Il mio corpo è un dono, ma va allenato con sacrificio, altrimenti si disperde» 

Repubblica intervista Roberto Bolle: 46 anni, è alto un metro e 82 e pesa ottanta chili. Parla del rapporto con il suo corpo: un dono e una prigione contemporaneamente.

Racconta di essere sempre stato consapevole del suo fisico.

Spiega:

«Mi alleno dalle sei alle sette ore ogni giorno tra lezioni e prove in sala, stretching e a volte anche palestra. Non seguo una dieta particolare, ma sono molto attento a quello che mangio. Non è una questione di calorie, chiaramente, perché noi ballerini consumiamo molto, ma di qualità. Ho praticamente eliminato la carne, in particolare quella rossa. Mangio pesce, verdure, frutta e, anche se Pif mi prende pubblicamente in giro per questo, molti semi e frutta secca. Non ho mai fumato e bevo vino solo per brindare. Amo molto il cioccolato fondente che mi accompagna anche in sala ballo. Mi nutro con piccoli snack tra una prova e l’altra e bevo almeno sette litri di acqua al giorno».