Ribery vuole rimanere alla Fiorentina ma Gattuso non è convinto

È un momento di riflessione, per Franck Ribéry, che dovrà decidere nei prossimi giorni se continuare o meno la propria avventura alla Fiorentina. Come racconta il Corriere Fiorentino, c’è stato un incontro tra il giocatore francese e Gennaro Gattuso, che guiderà la squadra nella prossima stagione. Il tecnico dovrà decidere se puntare o meno su di lui e gli ha già spiegato che non avrà un ruolo di primo piano.

Nel 4-2-3-1 (o 4-3-3) di Rino infatti, la batteria di trequartisti e ali a supporto del centravanti deve essere un moto continuo. Un lavoro pesante, che a 38 anni l’ex Bayern non può più garantire. Per Gattuso insomma Ribéry non è e non può essere un titolare della sua Fiorentina. Al massimo, può essere un jolly. Quello che, nel basket, viene definito il «sesto uomo».

Intanto Ribéry ha già esplicitato il suo desiderio di rimanere a Firenze, se le condizioni fossero favorevoli. Il club, nel caso in cui arrivasse l’ok dell’allenatore, ha preparato un rinnovo annuale da 2 milioni di euro (la metà di quanti ne ha percepiti nelle precedenti due stagioni).