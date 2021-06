Repubblica: la prossima settimana la Uefa squalificherà Juve, Real e Barcellona

“Via dalla Champions per un anno o addirittura due. Ceferin non ha intenzione di fare sconti. Contro la sentenza i club possono fare ricorso al Tas”

La Uefa squalificherà Juve Real e Barcellona. La battaglia giudiziaria sulla Superlega è ormai perenne e sta entrando nel vivo. Ieri il Tribunale di Madrid ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia europea, parere vincolante per stabilire se la Uefa possa escludere dalla prossima Champions Real Madrid, Barcellona e Juventus. Intanto, però, come scrive Repubblica, la squalifica è imminente.

La prima sentenza dell’Uefa sta per arrivare, forse già la prossima settimana e si profila durissima: l’esclusione dalle coppe europee, per un anno o addirittura due, di Juventus, Real e Barcellona.

Ceferin non ha intenzione di fare sconti: nessuno nega ai tre club di organizzare la Superlega, ma se lo fanno non possono giocare in Champions perché così prevedono l’articolo 49 e 51 dello statuto. Formalmente la sanzione la deciderà il Comitato disciplinare, organo indipendente. La sentenza, secondo indiscrezioni dalla Svizzera, potrebbe essere anche più rapida del previsto per lo snellimento dell’iter, anche se comunque è appellabile al Tas.