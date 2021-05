La Corte di Giustizia Europea dovrà stabilire se la Uefa può squalificare Juve Real e Barça

Parere vincolante richiesto dal Tribunale di Madrid secondo cui Uefa e Fifa sfruttano una posizione dominante e le sanzioni minerebbero le regole della concorrenza

La battaglia giuridica tra i tre club ribelli (Barcellona, Real Madrid, Juventus) e la Uefa è in pieno svolgimento. Lo scorso fine settimana Ceferin – numero uno della Uefa – ha alzato la voce. Resta da vedere che cosa accadrà, i tre club potrebbe ottenere la sospensiva dal Tas. Intanto si continua a combattere.

Oggi la Corte di Giustizia europea ha comunicato di aver ricevuto dal Tribunale di Madrid la richiesta di un parere – vincolante – in merito al contenzioso per presunte violazioni delle regole della concorrenza.

Per i tre club, i cosiddetti ribelli, Uefa e Fifa sfruttano una posizione dominante abusiva e le sanzioni minerebbero il principio di libera concorrenza in Unione Europea. Una sentenza in tal senso è stata pronunciata dal Tribunale di Madrid. Sentenza riportata dal quotidiano spagnolo As.

Nella sua ordinanza il magistrato Manuel Ruiz de Lara scrive che le interpretazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) sono quelle che sostengono che l’Uefa abusi della sua posizione ed autorità.

Il procedimento potrebbe durare mesi. La Corte Europea potrebbe accelerare l’iter – ma è alquanto improbabile che avvenga – qualora dovesse rendersi conto che serve una risposta prima dell’inizio della prossima fase a gironi di Champions. Ma la burocrazia vince su tutto.

Nella sua ordinanza dell’11 maggio, il giudice di Madrid ha diffidato la Uefa da “adottare qualsiasi provvedimento disciplinare o sanzionatorio” nei confronti di Real, Barcellona e Juventus” e che “durante lo svolgimento del procedimento principale, si astenga dall’adottare qualsiasi provvedimento o azione, e dal rilasciare qualsiasi dichiarazione o comunicazione, che impedisca o ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione della Superlega”.

Per il Tribunale di Madrid le eventuali sanzioni sarebbero illegittime.