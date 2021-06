Repubblica: con Spalletti a Napoli potrebbe tornare Calzona (ex vice di Sarri)

A Napoli ci sono nomi molto gettonati. Uno di questi Francesco Calzona ex vice di Sarri prima che i due litigassero diciamo per una fuga di notizie. Scrive l’edizione napoletana di Repubblica che Calzona – che è stato al Cagliari – potrebbe tornare e lavorare nello staff di Spalletti. Ecco cosa scrive Pasquale Tina a proposito dello staff di Spalletti:

Ci sarà comunque un preparatore (Alberto Andorlini, in passato ha lavorato anche nella Fiorentina come personal training di Batistuta ed è stato con Spalletti all’Inter) e c’è un’idea che ha il profumo del deja-vu: tra le possibilità è spuntato il nome di Francesco Calzona che ha chiuso l’esperienza al Cagliari, dov’era stato voluto da Di Francesco. Calzona è stato il vice di Maurizio Sarri nel triennio a Napoli, poi tra i due c’è stata la rottura e il tecnico non lo ha seguito né al Chelsea, né alla Juventus. Il Napoli lo ha contattato e sta verificando se ci sono margini.