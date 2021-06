Per Marca crescono le quotazioni di Ancelotti per la panchina del Real Madrid

I rapporti sono rimasti buoni anche dopo l’addio ed è in corsa per succedere a Zidane, dopo le complicazioni per Pochettino e Conte

Nelle ultime ore, le quotazioni di Carlo Ancelotti hanno subito un fortissimo rialzo per la panchina del Real Madrid. A scriverlo è Marca, che conferma le indiscrezioni inizialmente diffuse da El Larguero: “Al momento è il favorito per diventare il prossimo allenatore del Real Madrid”.

Il quotidiano spagnolo prosegue sottolineando come l’addio tra il club e il tecnico non sia consumato in modo burrascoso come con Zidane, ma con cordialità.

Ancelotti sarebbe il terzo nome considerato, dopo il rifiuto del Psg di parlare del futuro di Pochettino e delle complicazioni per arrivare ad Antonio Conte, e al momento il più probabile per guidare il Real Madrid nella prossima stagione.