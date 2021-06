Pedullà: Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, ha firmato

Biennale da poco più di 3 milioni a stagione con bonus per arrivare fino a 4 milioni in caso di Champions, qualcosa in meno se dovesse essere Europa League

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. L’ultimo vertice, quello necessario per la fumata bianca, ha prodotto gli effetti sperati. Dal summit milanese di ieri protrattosi fino a tarda ora alle ultime formalità risolte pochissimi minuti fa. Accordo totale e firma su un biennale da poco più di 3 milioni a stagione con bonus per arrivare fino a 4 milioni in caso di Champions, qualcosa in meno se dovesse essere Europa League. Sarri aveva lasciato ieri pomeriggio la sua residenza toscana per raggiungere Milano dopo che nella notte precedente erano stati raggiunti gli accordi relativi allo staff. Tutto a posto, accordi totali, ora manca solo annuncio. La trasgressione tattica per il dopo-Inzaghi, il Comandante voluto con forza da tutti i tifosi della Lazio, dopo giorni e giorni vissuti con genuina passione e spasmodica attesa.